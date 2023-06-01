Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг намеревается посетить Турцию. Там политик намерен принять участие в обсуждении вопроса членства Швеции в НАТО.

«Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс», — цитирует его Общественная служба новостей.

Уточняется, что соответствующее заявление глава альянса сделал в рамках своего выступления на неформальной встрече глав Министерств иностранных дел государств, входящих в состав НАТО, которая состоялась в Норвегии.