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Пушилин заявил, что чеченские подразделения помогут освободить Марьинку

Пушилин: будем взаимодействовать с чеченскими подразделениями по освобождению Марьинки

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки, передает РИА Новости.

По его словам, в зоне ответственности этих подразделений в настоящее время находится Марьинское направление. Как указал Пушилин, подразделения из Чечни хорошо себя зарекомендовали, в том числе в свое время и на Мариупольском направлении.

«Поэтому рассчитываем (на них. — «Газета.Ru») и, как всегда, будем тесно взаимодействовать», — сказал он.

Недавно Пушилин также говорил, что российским войскам стратегически важно освободить Марьинку «в обозримой перспективе» для дальнейшего продвижения.

31 мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на Донецком направлении.

По его словам, зоной ответственности формирования становятся территории ДНР.

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