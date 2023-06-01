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Макрон: немедленное вступление Молдавии и Украины в ЕС приведёт к катастрофе

Немедленное вступление в Евросоюз Украины, Молдавии и Балканских стран привело бы к огромным проблемам для Европы, поэтому процесс должен проходить без спешки, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на геополитическом форуме Globsec в Братиславе.

Политик напомнил, что Европейский союз изначально не был предназначен для расширения, поэтому от стран – членов объединения требуются немалые усилия, чтобы соблюсти баланс интересов.

«Было бы ошибкой сказать, что расширение ЕС — это наша обязанность и наш геополитический интерес, нужно немедленно включить туда Молдавию, Украину и Балканские страны, а потом уже думать, какие нужно провести реформы. Такой подход приведёт к катастрофе, потому что мы ослабим Европу», — цитирует Макрона Life.ru.

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