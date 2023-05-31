В Белом доме заявили о новом пакете помощи Украине

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американская сторона использует пакет помощи, чтобы предоставить Киеву дополнительные боеприпасы.

Кирби отметил. что выделяемая из наличия Министерства обороны США помощь включает в себя дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.

Ранее Кирби заявил, что американские власти в ближайшие недели и месяцы предоставят Украине ряд новых пакетов помощи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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