Комитет Госдумы по обороне в июне обсудит проект о повышении призывного возраста

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в июне планируется обсудить законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Об этом он сообщил ТАСС.

«После региональной недели», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно плану работы Госдумы, региональная неделя пройдет с 5 по 11 июня.

Ранее Картаполов рассказал, что в весеннюю призывную кампанию будут рассылаться и электронные повестки, и традиционные.

Он указал, что электронные документы о призыве на службу в это время не будут иметь юридической силы. Такие уведомления должны дублировать и традиционным способом.

В РФ был принят закон о совершенствовании воинского учета, согласно которому повестки гражданам могут направлять в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и в электронной форме.