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Экс-генерал ВСУ указал на просчеты украинских властей

Экс-генерал ВСУ Кривонос указал на неспособность Зеленского оценить возможности ВС России

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Lisi Niesner/Reuters

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Фабрика новостей» заявил, что неверная оценка возможностей сил РФ стала «великой бедой для Киева», напомнив, что у России есть техническое и количественное преимущество.

«Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева», — сказал Кривонос, отметив, что у Москвы есть техническое и количественное преимущество и хорошо обученные войска.

По словам бывшего военного, чиновники Украины часто оценивают состояние ВС РФ, но не обсуждают проблемы Вооруженных сил Украины.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ начинают «ползучее» контрнаступление. По его словам, активизировались артиллерия и диверсионные группы. Он добавил, что украинские войска не пытаются отбить Артемовск (украинское название — Бахмут), но продолжают обстрелы западных окраин города.

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