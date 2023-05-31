Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила на пресс-конференции в Осло в преддверии неформальной встречи глав МИД НАТО, что страна намерена предоставить Украине пятилетнюю программу военной помощи объемом примерно €7 млрд. Трансляция велась на сайте альянса.

«Норвегия предоставит Украине программу военной помощи имени Нансена, которая будет рассчитана на 5 лет, ее объем составит около €7 млрд», — сказала министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны не устали оказывать помощь Украине. Как сообщал CNN, во время мероприятия в Осло, генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины «усиливается». Столтенберг добавил, что, несмотря на наличие «разных голосов» по вопросу поддержки Украины, в основном сохраняется «политическая воля» поддерживать Киев.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на ракетные обстрелы страны может быть только увеличение военной помощи Запада.