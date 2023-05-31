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КНР пригрозила США последствиями из-за американских войск в Южно-Китайском море

В НОАК пригрозили США последствиями из-за американских войск в Южно-Китайском море

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Mark Schiefelbein/AP

Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Наньдун заявил, что китайские вооруженные силы предупредили Пентагон о неблагоприятных последствиях для США из-за противозаконного появления американских самолетов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решительно настаиваем, чтобы американская сторона воздержалась от любых действий ВС на море и в воздушном пространстве. В противном случае Соединенные Штаты сами понесут ответственность за последствия», — отметил Чжан.

Таким образом он прокомментировал появление самолета-разведчика США RC-135 над Южно-Китайским морем.

Он подчеркнул, что США должны неукоснительно соблюдать требования международного права и соответствующие соглашения.

Ранее Минобороны Тайваня сообщало о приближении китайского авианосца «Шаньдун» к острову. Там также заявили, что будут «реагировать соответствующим образом» на действия Китая.

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