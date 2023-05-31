Посольство Британии прокомментировало дело против пяти иностранных наемников в Донбассе

Представители посольства Великобритании в Российской Федерации заявили, что осведомлены об уголовных делах, возбужденных в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

В диппредставительстве заявили, что один из задержанных работал в Донбассе в гуманитарной сфере, в то время как другие действительно были военнослужащими.

«Мы осуждаем эксплуатацию задержанных гражданских лиц и военнопленных в политических целях», — заявили дипломаты.

31 мая в Ростове-на-Дону состоится суд, перед которым предстанут трое подданных Великобритании — Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл, гражданин Хорватии Векослав Пребег, а также Швеции — Матиас Густавссон. Все пятеро были взяты российскими силами в плен на территориях ДНР и ЛНР.

В августе прошлого года суд в ДНР огласил им обвинения.

Так, Густавссону, Пребегу и Хардингу было объявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

Эндрю Хилл был обвинен в совершении преступления по статье «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», Дилан Хилл — по статье «пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».