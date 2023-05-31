В Минобороны Сербии определили красные линии для Белграда

Глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что убийства и депортация сербов косовскими албанцами будут являться красной линией для Белграда с учетом нынешнего обострения на севере Косово. Вучевича цитирует РИА Новости.

«Сербия определила красные линии, когда под угрозой ее жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай Бог, о сценариях, при которых кто-то убивает и изгоняет сербов, устраивает погромы, что происходило 20 или 30 лет назад», — сказал он.

Вучевич отметил, что если такие ситуации произойдут, то это будет сигналом для Белграда, когда Сербия «не может просто говорить и сидеть сложа руки».

Глава сербского оборонного ведомства добавил, что ситуация на севере Косово и Метохии несет высокие риски из-за решений Приштины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия старается сохранить стабильность в регионе. По словам сербского лидера, Белград требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в регионе.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток направили военных контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.