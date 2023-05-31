Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Сербии определили красные линии для Белграда

Минобороны Сербии назвало убийства и депортацию сербов красной линией для Белграда

close
100%
srbija.gov.rs

Глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что убийства и депортация сербов косовскими албанцами будут являться красной линией для Белграда с учетом нынешнего обострения на севере Косово. Вучевича цитирует РИА Новости.

«Сербия определила красные линии, когда под угрозой ее жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай Бог, о сценариях, при которых кто-то убивает и изгоняет сербов, устраивает погромы, что происходило 20 или 30 лет назад», — сказал он.

Вучевич отметил, что если такие ситуации произойдут, то это будет сигналом для Белграда, когда Сербия «не может просто говорить и сидеть сложа руки».

Глава сербского оборонного ведомства добавил, что ситуация на севере Косово и Метохии несет высокие риски из-за решений Приштины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия старается сохранить стабильность в регионе. По словам сербского лидера, Белград требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в регионе.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток направили военных контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях