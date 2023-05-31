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В Белом доме назвали сроки начала украинского контрнаступления

В Белом доме рассказали о летнем контрнаступлении Украины и новых военных поставках

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Depositphotos

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.

Представитель Белого дома заверил, что американская сторона находится в контакте с украинской с начала планирования этого нападения и готовят новые поставки вооружений.

«Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — сказал Кирби.

Украина на протяжении нескольких месяцев заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ начинают «ползучее» контрнаступление.

Газета Financial Times писала, что перед наступлением Киев пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают, что это заставит российскую армию передислоцировать войска.

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