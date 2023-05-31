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СМИ сообщили о взрывах в Донецке

ТАСС: в центре Донецка произошло не менее 7-8 взрывов

Не менее семи-восьми взрывов слышали местные жители в центре Донецка, в настоящий момент там работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сведениям силовых структур Донецкой народной республики, силам ПВО удалось сбить украинскую ракету над Буденновским районом Донецка.

Сведения о пострадавших или погибших при взрывах в городе сейчас не уточняются.

Другие подробности по ситуации в регионе пока не приводятся.

Ранее РИА Новости со ссылкой на снайпера «Южной» группировки войск сообщало о постоянном продивжении ВС РФ на Донецком направлении.

30 мая в Министерстве обороны РФ утверждали, что российские военные уничтожили до 145 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Южная», помимо живой силы противника, уничтожили две боевые бронированные машины.

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