Медведев назвал британских чиновников законной военной целью России

Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться Россией в качестве законной военной цели, поскольку Соединенное Королевство де-факто принимает участие в вооруженном конфликте с РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что британские власти оказывают поддержку Украине, поставляя ей вооружения и технику. Такие действия, по словам Медведева, можно расценивать как участие в конфликте с РФ.

«В таком случае любой из ее должностных лиц может рассматриваться как законная военная цель», – цитирует Медведева «Москва 24».