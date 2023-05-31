Курский губернатор об обстреле украинскими военными поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины утром снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По словам курского губернатора, подтверждена информация о двух прилетах

К счастью, пострадавших нет. На некоторых улицах из-за повреждения линий электропередачи нет света», — добавил политик.

Как уточнил Старовойт, сейчас ремонтные бригады готовятся к восстановлению восстановительных работ.

На улице Фрунзе в 4 домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены два автомобиля», — пояснил губернатор.

Всем жителям будет предоставлена помощь после обстрела украинских военных, заключил Старовойт.

Ранее Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Тогда были зафиксированы повреждения окон и фасадов двух частных домов.