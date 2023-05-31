Беспилотник упал в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, дрон вечером 30 мая нашли дачники в СНТ «Оазис». Это место расположено примерно в 90 километрах от границы с Украиной.

БПЛА упал возле жилого дома. В настоящее время саперы его изучают. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее Shot сообщал, что на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае упал дрон-камикадзе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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