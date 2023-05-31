Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии Клеверли отреагировал на атаки беспилотников по Москве

Глава МИД Британии Клеверли заявил о праве Киева проецировать силу за пределы своих границ

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам беспилотников по Москве, но заявил, что у Украины есть право проецировать силу за пределы границ своей страны.

«Она <…> имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на <…> Украину», — цитирует телеканал Sky News Клеверли.

Атаки на «законные военные цели» вне Украины являются частью ее самообороны, отметил министр. При этом он добавил, что не будет строить предположения о характере нападения.

Накануне в Минобороны России заявили, что в атаке на Москве участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

Три из них, как утверждает Министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Посол Российской Федерацией в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США дают Киеву индульгенцию на конфликт с Россией, игнорируя атаки на Москву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях