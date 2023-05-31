Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам беспилотников по Москве, но заявил, что у Украины есть право проецировать силу за пределы границ своей страны.

«Она <…> имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на <…> Украину», — цитирует телеканал Sky News Клеверли.

Атаки на «законные военные цели» вне Украины являются частью ее самообороны, отметил министр. При этом он добавил, что не будет строить предположения о характере нападения.

Накануне в Минобороны России заявили, что в атаке на Москве участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

Три из них, как утверждает Министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Посол Российской Федерацией в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США дают Киеву индульгенцию на конфликт с Россией, игнорируя атаки на Москву.