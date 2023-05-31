Экс-аналитик ЦРУ уличил Зеленского в попытке скрыть правду о состоянии Залужного

Украинский президент Владимир Зеленский анонсирует контрнаступление по несколько раз в сутки, но не сообщает о тяжелом ранении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

На вопрос Эндрю Наполитано о контрнаступлении Макговерн задался вопросом: «А где Залужный?». Он отметил, что его не видели уже почти месяц и непонятно, что происходит на Украине.

Киев, по словам бывшего аналитика ЦРУ, продолжает искать способ создать видимость контрнаступления для Запада, в том числе скрывая факт недееспособности Залужного.

На прошлой неделе источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что Залужный был ранен в голову, а также получил осколочные ранения после того, как ВС России нанесли ракетный удар.

При этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Залужный не появляется на публике из-за разногласий с Зеленским насчет контрнаступления.

В свою очередь отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос указал, что офис Зеленского информационно «сливает» Залужного из опасений, что он может стать для него политической угрозой.