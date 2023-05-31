Токио считает запуск ракеты КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН

Правительство Японии считает осуществленный Северной Кореей запуск ракеты-носителя нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и в связи с этим выразило Пхеньяну решительный протест. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

По словам Мацуно, подобные действия Пхеньяна угрожают миру и стабильности Японии, а также международного сообщества.

Мацуно заявил, что, согласно предварительным данным, траектория полета северокорейской ракеты не проходила через исключительную экономическую зону Японии.

Ранее сообщалось, что КНДР признала, что запуск ракеты закончился неудачей. Как следует из материала северокорейского информационного агентства, при отправке военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1». После отделения первой ступени нормально не запустился двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море.