В Херсонской области заявили о ежедневных обстрелах ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что населенные пункты на левом берегу Днепра в регионе ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, обычно происходят минометные и артиллерийские обстрелы, и прицельность у них не такая, как у ракетных. Тем не менее, по словам врио губернатора, удары наносят значительный ущерб.

Как уточнил Сальдо, обстрелам в основном подвергаются самые крупные населенные пункты, в их числе и второй по величине город в регионе — Новая Каховка.

Кроме того, по словам губернатора, украинские войска пытаются забрасывать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) через Днепр на лодках и других маломерных судах. Как отметил Сальдо, как правило, лодки топятся.

11 мая глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что нужно воспринимать крайне скептически сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали катера и технику на правом берегу Днепра для возможной высадки на левый берег. Преодолеть такую водную преграду, как Днепр, по его мнению, в этих условиях невозможно и было бы безумием.