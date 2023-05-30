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Захарова назвала привлечение сенатора Грэма к ответственности «давно назревшей мерой»

Привлечение к ответственности американского сенатора-республиканца Линдси Грэма является «давно назревшей и заслуженной мерой», считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сейчас сенатор Линдси Грэм лишь воспроизводит то, что у многих политиков в США на уме, без прикрас и предельно обнаженно. Представляется, что объявление его в розыск и привлечение к ответственности – мера давно назревшая и заслуженная», – говорится в заявлении дипломата, которое цитирует «Москва 24».

Ранее в интернете распространилось видео встречи Грэма с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которой американский представитель заявил, что россияне умирают, после чего добавил, что это является самой удачной тратой денег США. Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил его за вклад в военную поддержку ВСУ.

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