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Минобороны России отчиталось о ходе СВО на Южнодонецком и Запорожском направлениях

МО: за сутки ВСУ потеряли более 140 бойцов на Южнодонецком и Запорожском направлениях

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 140 военнослужащих на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ близ украинских населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка в Донецкой народной республики (ДНР).

В отчете также отмечается, что российская армия уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе поселка Владимировка в ДНР.

Согласно данным МО, за минувшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ликвидированы также четыре автомобиля.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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