Минобороны РФ сообщило об обстановке на Донецком направлении

В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные смогли уничтожить до 145 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Южная», помимо живой силы противника, уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

27 мая Министерство обороны России сообщило, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 120 украинских военных. Уточняется, что ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.