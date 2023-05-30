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Российские военные рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 85 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиации и артиллерии российской группировки войск «Центр» за прошедшие сутки удалось ликвидировать на Краснолиманском направлении свыше 80 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики...», — пояснил Конашенков.

По его словам, также Вооруженные силы России поразили подразделения ВСУ в Ямполовке в ДНР.

Как уточнил представитель российского Минобороны, на указанном направлении потери составили более 80 военных Вооруженных сил Украины.

Помимо того, в зоне ведения боевых действий ВС РФ уничтожили САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ситуации на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Российскими войсками также были уничтожены боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab».

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