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Власти Грузии назвали причину конфликта на Украине

Желание киевских властей добиться вступления Украины в состав НАТО стало одной из причин конфликта с Россией. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

«Каждый знает, я думаю, причину. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин были воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты», — приводит Life.ru его слова.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал, как Украина призывала открыть второй фронт против России.

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