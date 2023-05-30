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Глава Минобороны Украины попросил у ФРГ новые ракеты

Глава МО Украины призвал ФРГ поставить Киеву крылатые ракеты Taurus как можно скорее

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axesofevil2000/Wikimedia

Глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал ФРГ поставить Киеву крылатые ракеты Taurus как можно скорее, сообщает телеканал Funke.

По его словам, Украине необходимы ракеты большей дальности.

«Теперь мы ждем Taurus из Германии и SCALP из Франции», — сказал он.

Он отметил, что правительство Германии пока не приняло соответствующее решение.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS по-прежнему будет рассматриваться правительством США.

Байден, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать российские удары по объектам на Украине, сказал, что «это не является неожиданным». По мнению президента США, российские удары свидетельствуют о необходимости передачи Украине всего, в чем она нуждается. В связи с этим Байден заявил, что возможность поставок Киеву комплексов ATACMS все еще рассматривается.

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