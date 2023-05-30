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Собянин рассказал о ситуации в Москве после атаки беспилотников

Мэр Собянин сообщил о незначительных повреждениях в Москве в результате атаки беспилотников

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В результате атаки беспилотников на Москву утром 30 мая в нескольких зданиях произошли «незначительные повреждения». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Какие именно это повреждения, он не уточнил.

По словам мэра, все экстренные службы были направлены на место ЧП. Люди серьезно не пострадали. Но в целях безопасности была проведена эвакуация нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от дронов.

Сразу после окончания работы специальных служб, граждане смогут вернуться в свои квартиры, добавил Собянин.

Спецслужбы Москвы 30 мая сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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