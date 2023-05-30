СЦКК: в результате обстрела ДНР погиб мирный житель, два человека ранены

За истекшие сутки вооруженные формирования Украины 33 раза обстреляли территорию ДНР, сообщает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На Донецком направлении противником совершенно 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском — 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм. На Волновахском — два обстрела из артиллерии 155 и 152 мм.

Всего по территории республики было выпущено 210 единиц различных боеприпасов.

Под вражеским огнем оказались населенные пункты в семи районах: Горловка (Никитовский район), Озеряновка, Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка, Комсомольский.

За минувшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Никитовском районе Горловки.

В Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе подросток.

Были повреждены семь жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 43 обстрела.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел Юрьевки Мангушского района ДНР, выпустив по населенному пункту ракеты Storm Shadow.