В Киеве раздались повторные взрывы

Повторные взрывы слышны ночью в Киеве, информирует украинское издание «Общественное. Новости».

Подробностей на данный момент нет.

Ранее сообщалось о работе системы ПВО в столице Украины.

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.