Байден: вопрос о возможности поставок на Украину ракет ATACMS еще рассматривается

Вопрос о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS по-прежнему будет рассматриваться правительством США. Об этом перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

Байден, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать российские удары по объектам на Украине, сказал, что «это не является неожиданным». По мнению президента США, российские удары свидетельствуют о необходимости передачи Украине всего, в чем она нуждается. В связи с этим Байден заявил, что возможность поставок Киеву комплексов ATACMS все еще рассматривается.

Ранее помощник главы Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что у Вашингтона в настоящее время нет планов поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США.

По его словам, сейчас США предоставляют Украине то, что, по их мнению, необходимо для нее в настоящее время.