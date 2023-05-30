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Вучич встретится с послами России и Китая после столкновений в Косово

Президент Сербии Александр Вучич проведет встречи с послами России и Китая на фоне обострения ситуации в Косово, передает НСН.

В администрации сербского лидера заявили, что 30 мая он встретится с российским послом Александром Боцан-Харченко. Переговоры начнутся в 11:00 (12:00 по Москве).

Также запланирована встреча президента с послом Китая.

Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR предприняли попытку разогнать демонстрации сербов у зданий администраций муниципалитетов на севере края.

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