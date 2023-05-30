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МИД Турции призвал к снижению напряженности на севере Косово

Турция встревожена из-за происходящего на севере Косово и призывает к снижению напряженности. Соответствующей информацией поделились в Министерстве иностранных дел государства.

С соответствующим требованием во внешнеполитическом ведомстве страны обратились в понедельник, 29 мая. Такие инциденты подрывают безопасность и стабильность, указали в Анкаре.

«Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия и действий, которые могут привести к эскалации напряженности», — цитирует заявление МИД Турции ФАН.

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