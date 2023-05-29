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Вучич призвал сербов Косова не конфликтовать с силами НАТО

Проживающие в Косове сербы не должны вступать в конфликт с силами НАТО, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации в связи с обострением в регионе. По его словам, дальнейшая эскалации — именно то, чего хотят власти непризнанной республики.

«Я призываю сербов в Косове и Метохии, я знаю, что они чувствуют и как им сейчас тяжело, не вступать в конфликт с НАТО. Не потому, что я боюсь или кто-то из нас боится. <…> Потому что [премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти хочет этого больше всего», — цитирует Вучича Life.ru.

Напомним, на севере непризнанной республике разгорелись очередные столкновения между сербским населением и косовским спецназом.

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