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Вучич выступит со срочным обращением в связи с обострением в Косове

Президент Сербии Вучич выступит со срочным обращением в связи с обострением в Косове

Президент Сербии Александр Вучич выступит со срочным обращением к нации в связи с обострением в непризнанном Косове. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«В связи с ситуацией в Косове и Метохии президент Республики Сербия Александр Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 20:00 [21:00 мск]», — говорится в опубликованном сообщении, которое цитирует Life.ru.

Напомним, Александр Вучич привёл ВС Сербии в состояние повышенной готовности на фоне столкновений в мятежном крае между косовским спецназом и сербами.

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