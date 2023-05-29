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Советник Зеленского предложил создать в России демилитаризованную зону

Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в рамках постконфликтного урегулирования Россия должна создать вдоль границы с Украиной демилитаризованную зону. Об этом он написал в Twitter.

«Необходимо будет создать демилитаризованную зону шириной 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей», — заявил украинский политик.

При этом советник украинского президента допустил на этой территории международное присутствие для контроля на первых этапах урегулирования.

Заявление Подоляка было сделано после призыва губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова присоединить к РФ Харьковскую область Украины, чтобы остановить обстрелы региона ВСУ.

Ранее Подоляк назвал условием завершения украинского конфликта немедленный вывод российских войск с Украины, признание суверенитета постсоветских стран, «выдачу военных преступников», а также создание демилитаризованной зоны и сокращение числа ракет повышенной дальности.

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