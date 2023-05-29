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Китай испытал новый тип «бездельничающих» беспилотников-смертников

Китай испытал новый тип беспилотников под названием «Бездельничающие боеприпасы»

Новый тип дрона-камикадзе, который запускают через трубу, прошел испытания усилиями Северо-Западного политехнического университета в провинции Шэньси. Как пишет Global Times, беспилотник обладает выдающимися летными характеристиками.

Помимо прочего, дрон, который еще называют «бездельничающим боеприпасом», перевозится наземным и морским транспортом, обладает складывающимися крыльями, запускается через трубу Peregrine.

Основной функцией нового типа дрона является двукратное складывание крыльев, отмечает Общественная служба новостей.

Благодаря высокому соотношению подъемной силы и лобового сопротивления аэродинамические характеристики платформы loitering вывели на новый уровень.

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