Китай испытал новый тип «бездельничающих» беспилотников-смертников

Новый тип дрона-камикадзе, который запускают через трубу, прошел испытания усилиями Северо-Западного политехнического университета в провинции Шэньси. Как пишет Global Times, беспилотник обладает выдающимися летными характеристиками.

Помимо прочего, дрон, который еще называют «бездельничающим боеприпасом», перевозится наземным и морским транспортом, обладает складывающимися крыльями, запускается через трубу Peregrine.

Основной функцией нового типа дрона является двукратное складывание крыльев, отмечает Общественная служба новостей.

Благодаря высокому соотношению подъемной силы и лобового сопротивления аэродинамические характеристики платформы loitering вывели на новый уровень.