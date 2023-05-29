Запад тайно готовит гарантии безопасности для Украины

Страны «большой семерки» (G7) тайно готовят «гарантии безопасности» для Украины на случай урегулирования конфликта в этой стране. Об этом пишет итальянская газета Repubblica со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что речь идет об «оборонном механизме» для Украины.

По данным газеты, страны G7 поддерживают проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира». Однако, как утверждают источники, США и Европейский союз оказывают давление на украинского лидера, требуя смягчить текст формулировок до более щадящего состояния для стран Глобального Юга.

Как пишет газета, в качестве политической гарантии Украине могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Решающую роль в этом вопросе может сыграть саммит ЕС в декабре 2023 года.

Источники издания также рассказали, что США желают скорейшего окончания украинского конфликта. В противном случае ситуация в республике может стать помехой для американского президента Джо Байдена в предстоящих выборах.

Кроме того, правительства Франции, ФРГ и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку граждан в своем взаимодействии с Украиной, пишет Repubblica. По данным газеты, в целом у поддерживающих Киев государств заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы.

Ранее сообщалось, что МИД Франции заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности совместно с партнерами по НАТО.