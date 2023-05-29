В НМ ЛНР заявили о взятии в плен украинских военных

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные за последние двое суток взяли в плен более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка в ЛНР и заняли выгодные позиции на этом участке линии соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марочко, силами РФ в плен были захвачены 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ.

Подполковник в отставке также рассказал, что военнопленным сразу же была оказана медицинская помощь. После этого они были отправлены в место содержания, где с ними работают следственные органы.

Ранее РИА Новости сообщало, что бойцы 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) захватили украинских солдат в Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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