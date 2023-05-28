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В Минобороны сообщили о ликвидации военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 10 солдат ВСУ на Херсонском направлении

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РИА Новости

В Министерстве обороны России заявили, что на Херсонском направлении Вооруженные силы РФ ликвидировали до 10 военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказано в сообщении.

28 мая Минобороны РФ сообщало, что российским военным удалось уничтожить гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» украинских военных на Херсонском направлении.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявлял, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли до 30 солдат, гаубицу Д-30 и САУ «Акация».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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