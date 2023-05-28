Командиры теробороны во Львове обокрали солдат на 100 миллионов гривен

Руководство территориальной обороны во Львове обокрало украинских солдат на 100 миллионов гривен — более 213 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, передаёт Life.ru.

По данным издания, в начале мая этого года солдаты Самборской ТРО не выдержали и заявили, что командиры сильно экономят на их питании и экипировке.

Военные даже направили жалобу украинскому президенту и привели ряд фактов злоупотреблений их военного руководства.

По их словам, комбат и комбриг обеспечивали бойцов негодными продуктами, зачастую просроченными или заплесневелыми, и не хотели принимать меры по улучшению питания.