NYT: Запад не сможет вновь дать Киеву столько же военной помощи, как до наступления

Запад не сможет дать Киеву столько же военной помощи, как перед наступлением, сообщает газета The New York Times.

«После завершения наступления маловероятно, что Запад сможет восстановить наращивание [военной помощи «Газета.Ru»], которое он осуществил для предстоящего наступления Украины, потому что у западных союзников нет достаточного количества запасов..., а внутреннее производство не сможет заполнить пробел до следующего года», — указано в сообщении.

Отмечается, что тяжелые бои под Артемовском и других городах Донбасса привели к тому, что ВСУ истощили свои запасы боеприпасов и потеряли значительную часть боеспособных подразделений.

Ранее в США пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ не приведет к сдвигу в конфликте.

Издание оставляет ВСУ шанс «удивить» скептиков, отмечая, что подразделения, которые должны наступать, были обучены в странах НАТО и вооружены европейским и американским оружием.