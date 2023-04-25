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NYT: Запад не сможет вновь дать Киеву столько же военной помощи, как до наступления

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Mindaugas Kulbis/AP

Запад не сможет дать Киеву столько же военной помощи, как перед наступлением, сообщает газета The New York Times.

«После завершения наступления маловероятно, что Запад сможет восстановить наращивание [военной помощи «Газета.Ru»], которое он осуществил для предстоящего наступления Украины, потому что у западных союзников нет достаточного количества запасов..., а внутреннее производство не сможет заполнить пробел до следующего года», — указано в сообщении.

Отмечается, что тяжелые бои под Артемовском и других городах Донбасса привели к тому, что ВСУ истощили свои запасы боеприпасов и потеряли значительную часть боеспособных подразделений.

Ранее в США пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ не приведет к сдвигу в конфликте.

Издание оставляет ВСУ шанс «удивить» скептиков, отмечая, что подразделения, которые должны наступать, были обучены в странах НАТО и вооружены европейским и американским оружием.

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