Марочко: подразделения ВСУ несут небоевые потери из-за конфликтов между собой

Подразделения вооруженных сил Украины несут небоевые потери из-за конфликтов между собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«В населенном пункте Константиновка между украинскими националистами и грузинскими наемниками возник конфликт на почве того, что украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД. Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку», — заявил Марочко.

Он добавил, ссылаясь на собственные источники, что потери ВСУ составили десять человек — при этом три человека погибли или были тяжело ранены.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили достаточно сил и средств для контрнаступления на Краснолиманском направлении.

По его словам, в настоящее время украинские войска не решаются на наступательные действия, так как ведется активная работа авиации, артиллерии и других сил РФ.