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Naval News: РФ усилила защиту Севастополя «боевыми дельфинами»

NavalNews: Севастополь защищают боевые дельфины и шесть эшелонов обороны

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Защита Севастополя в настоящий момент «усилена боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны» и высоко оценивается. Об этом сообщает британское издание Naval News.

В материале дана оценка оборонительной системе Севастопольской гавани.

Автор, известный военно-морской эксперт Саттонн (H I Sutton) добавил, что ни один беспилотник украинских военных даже не смог проникнуть в бухту при атаке 24 апреля.

»Россия предпринимает масштабные меры по усилению защиты гавани от подобных атак. Вход в Севастопольскую гавань теперь защищен не менее чем шестью слоями физических барьеров», — отметил военный эксперт.

Ранее в Министерстве обороны РФ информировали, что 23 марта и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма.

Также в WP утверждали, что Украина планировала атаковать Москву и Новороссийск в феврале 2023 года.

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