Марочко: ВСУ накопили силы для наступления на Краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили достаточно сил и средств для контрнаступления на Краснолиманском направлении. Об этом он сообщил РИА Новости со ссылкой на источники.

«В ходе анализа сосредоточения вооруженных формирований Украины, их численности, наличия вооружения и техники, можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности», — сказал Марочко.

По его словам, в настоящее время украинские войска не решаются на наступательные действия, так как ведется активная работа авиации, артиллерии и других сил РФ.

Ранее Андрей Марочко заявлял, что Украина начала отправлять в зону конфликта большое количество мобилизованных солдат.