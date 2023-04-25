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Марочко заявил об активизации диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

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РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины с улучшением погоды активизировались на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«На Купянском направлении отмечается активизация ДРГ противника в связи с относительной нормализацией погодных условий. Только за истекшие сутки на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти групп», — сказал он.

Подполковник также отметил, что в районе села Стельмаховка в ЛНР выдала себя одна из украинских групп, по которой в дальнейшем российские войска нанесли огневое поражение.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявлял, что российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и девять укрытий личного состава на Купянском направлении.

До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщал, что в Харьковской области и в ЛНР удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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