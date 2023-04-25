Военный аналитик Леонков отметил резкую смену тактики ВСУ в обороне Артемовска

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Московским комсомольцем» сообщил, что Вооруженные силы Украины резко сменили тактику в обороне Артемовска (украинское название — Бахмут).

Он предположил, что причиной для этого решения Генштаба Украины стало применение российскими войсками планирующих авиабомб. По словам Леонкова, украинские военнослужащие размещали на верхних этажах жилых домов снайперов, а в подвалах — штабы и склады. После удара авиабомбой оставшиеся в подвале были обречены, из-за значительных потерь ВСУ пришлось изменить тактику обороны городов.

«Я думаю, что сейчас они сделают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры», — предположил он.

Также он высказал уверенность в том, что смена тактики не приведет к существенным изменениям для украинских военных.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал в беседе с РИА Новости, что есть военные Вооруженных сил Украины, которые пытаются выходить из Артемовска.