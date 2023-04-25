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Минобороны России: командир вертолета Ми-35 рассказал о тактике преодоления украинской ПВО

Командир вертолета Ми-35 с позывным «Кабан» заявил, что экипажи вертолетов используют тактику максимального «огибания» рельефа, чтобы минимизировать попадание под системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что, бывает, высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах», — сказал он.

По словам «Кабана», техника надежная и вытаскивала из таких «передряг», что в «голове даже не обрисовать».

«Самое сложное — это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака, либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека», — добавил он.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявлял, что российские вертолеты Ми-24 и Ми-35 поразили критически важные объекты Украины.

До этого Минобороны России показало кадры боевой работы вертолетов Ми-35 в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, как вертолеты на высоте несколько метров летят над полями, затем открывают огонь, используя как управляемые, так и неуправляемые ракеты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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