Минобороны: ВС РФ уничтожили опорный пункт и девять укрытий ВСУ на Купянском направлении

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и девять укрытий личного состава на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении армейской авиацией группировки войск «Запад» за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка», — сказал он.

Кроме того, по его словам, ликвидированы две разведывательно-диверсионные группы ВСУ в районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское.

Также офицер добавил, что сорваны три попытки смены подразделений в районе сел Двуречное и Кисловка, а у Нескучного и Урочища Маньковки артиллерийская установка 2С19 «Мста-С» уничтожила грузовой автомобиль и два пикапа украинской армии.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что российские авиация и артиллеристы ликвидировали на Купянском направлении более 70 бойцов и склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков говорил, что войска РФ в течение суток на Купянском направлении пресекли действия четырех ДРГ украинских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.