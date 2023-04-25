РИА Новости: артиллерия ВСУ ведет огонь по российским эвакуационным группам

Командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам» заявил, что артиллеристы Вооруженных сил Украины пытаются уничтожать эвакуационные группы российских военных, которые прибывают за ранеными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они (артиллеристы ВСУ — «Газета.Ru») этого ждут. Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы — доктора, фельдшеры, — уже они будут страдать», — сказал он.

Военнослужащий уточнил, что бойцы российской армии знают об этом и всячески подстраховываются.

Ранее военный Вооруженных сил России с позывным «Черномор» заявлял, что украинская армия использует лодки с манекенами на Херсонском направлении для переправки через Днепр для выявления огневых точек российских войск. Он отмечал, что ВСУ предпринимали несколько атак через Днепр, однако ВС РФ их отразили.

До этого стало известно, что бойцы группы «Вагнер» под обстрелами украинских войск эвакуируют жителей южной и восточной части Артемовска (украинское название — Бахмут), за который идут бои в Донбассе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.