В МО РФ заявили об угрозе непродления зерновой сделки из-за атак на Крым и Севастополь

Теракты, совершенные украинскими диверсантами на Крым и Севастополь, ставят под угрозу возможность продления зерновой сделки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая», — сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, анализ маршрута украинских безэкипажных катеров, которые пытались совершить нападения на пункты базирования Черноморского флота, показал, что их запустили из акватории порта Одессы, которая была определена для реализации зерновой сделки.

В министерстве подчеркнули, что 23 марта и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продлевает на 60 дней зерновую сделку. Таким образом, ее срок истекает 18 мая.