Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МО РФ заявили об угрозе непродления зерновой сделки из-за атак на Крым и Севастополь

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Теракты, совершенные украинскими диверсантами на Крым и Севастополь, ставят под угрозу возможность продления зерновой сделки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая», — сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, анализ маршрута украинских безэкипажных катеров, которые пытались совершить нападения на пункты базирования Черноморского флота, показал, что их запустили из акватории порта Одессы, которая была определена для реализации зерновой сделки.

В министерстве подчеркнули, что 23 марта и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продлевает на 60 дней зерновую сделку. Таким образом, ее срок истекает 18 мая.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях