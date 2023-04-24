НАТО 10 мая проведет встречу министров обороны альянса

НАТО 10 мая проведет в Брюсселе встречу министров обороны альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление НАТО.

«Министры обороны НАТО соберутся на личную встречу в Брюсселе 10 мая», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что генсек Североатлантической альянса Йенс Столтенберг собирается провести официальную встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе, сообщается на сайте НАТО. Как отмечается, переговоры сторон должны пройти 25 апреля в штаб-квартире блока.

Согласно анонсу встречи, по итогам переговоров Столтенберг и Гарибашвили сделают совместное заявление перед представителями прессы. Как ожидается, генсек НАТО и премьер Грузии также ответят на вопросы журналистов. При этом Столтенберг и Гарибашвили уже встречались в прошлом году, тогда переговоры сторон состоялись на полях саммита НАТО в Мадриде, который состоялся в июне.

Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса договорились об активизации поддержки оборонных потенциалов Молдавии и Грузии.